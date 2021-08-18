Дружина Монатіка захопила новими фото з відпочинку в Туреччині

Сімейна відпустка Монатіка триває більш як тиждень, і, схоже, артист не поспішає повертатись в Україну. З дружиною і синами він зупинився в розкішній віллі в Туреччині. Як минає їхній відпочинок, дивіться далі.

Зіркова родина обрала котедж, в якому була у вересні минулого року. Він розташований в одному з найпопулярніших міст Туреччини – Анталья. У їхній віллі є басейн і тераса, тому Монатік з дружиною і синами рідко плаває в Середземному морі.

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Ще в січні цього року, під час відпочинку на Мальдівах, співак навчив синів плавати. Тому Данило й Платон сміливо пірнають у басейн, поки батьки засмагають на терасі. Хлопцям не сидиться на місці. Вони то купаються, то малюють, то гуляють красивою територією комплексу.

Відпочинок у Туреччині Монатік поєднує з роботою. Так, днями він дав сольний концерт, на якому заспівав найпопулярніші хіти – "LOVE IT ритм", "Выходной", JoMo та інші. У залі його підтримували дружина Ірина та сини, які не могли всидіти під запальні треки зіркового татка.

"Поєднуючи корисне з приємним", – наголошувала Ірина Демічева.

Фото та відео з сімейного відпочинку Монатіка в Туреччині

Дружина і син Монатіка в Туреччині / Фото з інстаграму Ірини

Монатік з сином у Туреччині / Фото з інстаграму Ірини

Дружина Монатіка в Туреччині / Фото з інстаграму Ірини

Дружина Монатіка в Туреччині / Фото з інстаграму Ірини

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