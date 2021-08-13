У перерві між гастролями Монатік з дружиною та синами відправився у відпустку. Сім'я насолоджується відпочинком на березі моря в Туреччині. Саме там кохана артиста відсвяткувала 35-річчя.

До теми Монатік влаштував дружині сюрприз з нагоди дня народження

Монатік заспівав для дружини

Дмитро вирішив зробити обраниці сюрприз й організував вечірку з кавер-бендом на пляжі. Після заходу сонця він сам вийшов на сцену та виконав запальну композицію, яку приготував спеціально для Ірини.

Зіркова дружина опублікувала відповідне відео у своєму інстаграмі. Вона показала, як коханий босоніж співає в супроводі джазового колективу на невеликій сцені. Ірина в цей час також босоніж танцювала на піску.

Побачивши тебе, все тане, температура зростає, зростає. Ти так гаряча, хоч проси лікаря, щоб виручав. Тобі сьогодні 35, покажи, як ти вмієш запалювати,

– звернувся Монатік до дружини.

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Текст публікації Ірини Монатік:

Новий рік зустрічала ритмі латини, в сімейному колі. Все, як я люблю. Дякуючи коханому, свято пройшло неймовірно! Були танці на піску, душевні розмови та атмосфера домашньої вечірочки на березі моря. Всім щиро дякую за привітання. Дуже ціную, люблю і вірю, що все обов'язково здійсниться.