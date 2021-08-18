Звездная семья выбрала коттедж, в котором была в сентябре прошлого года. Он расположен в одном из самых популярных городов Турции – Анталья. В их вилле есть бассейн и бар, поэтому Монатик с женой и сыновьями редко плавает в Средиземном море.

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Еще в январе этого года, во время отдыха на Мальдивах, певец научил сыновей плавать. Поэтому Даниил и Платон смело ныряют в бассейн, пока родители загорают на террасе. Мальчикам не сидится на месте. Они то купаются, то рисуют, то гуляют по красивой территории комплекса.

Отдых в Турции Монатик совмещает с работой. Так, на днях он дал сольный концерт, на котором спел самые популярные хиты – "LOVE IT ритм", "Выходной", JoMo и другие. В зале его поддерживали жена Ирина и сыновья, которые не могли усидеть под зажигательные треки звездного папы.

"Совмещая полезное с приятным", – подчеркивала Ирина Демичева.

Фото и видео с семейного отдыха Монатика в Турции

Жена и сын Монатика в Турции / Фото из инстаграма Ирины

Монатик с сыном в Турции / Фото из инстаграма Ирины

Жена Монатика в Турции / Фото из инстаграма Ирины

Жена Монатика в Турции / Фото из инстаграма Ирины

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Напомним, на отдыхе в Турции жена Монатика отпраздновала день рождения – 35-летие. Певец посвятил любимой романтический стих, а впоследствии устроил феерический сюрприз – праздничный ужин под концерт джаз-бэнда. Звезда не удержался и сам вышел на сцену, чтобы спеть жене в ее день рождения.