Дружина композитора Поклада показала дім у Ворзелі, який розграбували й замінували росіяни: фото
Джерело:"Гордон"
80-річний композитор Ігор Поклад два тижні провів у підвалі в окупованому селі Ворзель. 11 березня його з дружиною і тещею вивіз волонтер. Як з'ясувалося, сім'я вибралася вчасно, адже в їхньому будинку оселилися росіяни.
За словами дружини Ігоря Поклада, у Ворзелі було три ротації окупантів – "гарматне м'ясо", білоруська бригада і псковська десантно-штурмова дивізія, яку Світлана називає "абсолютними виродками". Саме вони жили у їхньому будинку.
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Ця "еліта" жила в нашому будинку – милися, в більярд грали, спали, розграбували будинок і наостанок ще замінували! Чого вони хотіли? Щоб 80-річний композитор повернувся додому й підірвався, відкриваючи кришку піаніно?"
– емоційно заявила дружина Поклада.
Вона додала, що окупанти точно знали, в чиєму будинку живуть, адже в кабінеті композитора були афіші, фотографії з російськими зірками, нагороди. Попри це росіяни залишили по собі три розтяжки – у кабінеті, у вітальні та в підвалі. Однак це не дивно, адже, за словами Світлани, усі будинки на їхній вулиці заміновані.
Вона повернулася у Ворзель лише після того, як попрацювали сапери. На власні очі дружина Ігоря Поклада переконалася, що колись курортне селище стало "філією пекла".
"Було страшно заходити до хати. Замки зірвані, двері зламані, в будинку, звісно, свинарник. Скаржитися не стану. Будинок цілий. А багатьом узагалі немає куди повернутися. Одна ракета одного маніяка – і в мить усе перетворювалося на попіл", – розповіла Світлана.
Будинок Ігоря Поклада у Ворзелі після окупантів / Фото з сімейного архіву
Будинок Ігоря Поклада у Ворзелі після окупантів / Фото з сімейного архіву
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Як врятувався Ігор Поклад
- На сполох забив журналіст Дмитро Гордон. Він розповів, що 80-річний композитор застряг у підвалі у Ворзелі. З ним не було зв'язку, тож зірка не знав, чи є в нього їжа, вода.
- Він попросив "врятувати легенду та гордість України" і герой знайшовся. 11 березня Ігоря Поклада з сім'єю вивіз Констянтин. Він відгукнувся на допис Дмитра Гордона та евакуював музиканта через три блокпости орків.