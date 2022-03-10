Саме ведучий і блогер забив на сполох. До нього дійшла інформація, що композитор, лауреат Шевченківської премії та Герой України перебуває у вкрай скрутному становищі.

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80-річнй Ігор Поклад у підвалі без їжі та води

У Ворзелі вдома у підвалі вже багато днів перебуває геніальний український композитор Ігор Поклад і його дружина Світлана. З ними немає зв'язку! За уривками інформації, яка дійшла до нас, вони в поганому стані, у них немає їжі та води,

– розповів Дмитро Гордон.

Сам він допомогти не може, тож звертається до друзів з шоу-бізу з проханням поширити інформацію про геніального композитора, аби та дійшла до його сусідів або людей, які залишилися у Ворзелі. Журналіст просить небайдужих знайти дім Ігоря Поклада і допомогти йому.

Потрібно врятувати легенду та гордість України,

– потужно закликав Гордон.

80-річний Ігор Поклад: фото

Нагадаємо, у середу, 9 березня, ближче до вечора до Білогородки прибули перші автобуси з цивільними з Ірпеня, Гостомеля, Бородянки, Бучі та Ворзеля. Евакуація з гарячих точок Київщини триває.

Що відомо про Ігоря Поклада

Композитор написав понад 150 пісень та музику до більше ніж 10 фільмів. Серед відомих творів – "Ой, летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Кохана", "Тиха вода", "Два крила".

Він писав музику й для перших зірок естради: Ніни Матвієнко, Дмитра Гнатюка, Назарія Яремчука, Руслани, Тіни Кароль та інших.

10 грудня 2021 року, до 80-річчя, Володимир Зеленський присвоїв Ігорю Покладу звання Героя України – "за визначні особисті заслуги у розвитку національного музичного мистецтва, високу професійну майстерність та багаторічну плідну творчу діяльність".

Ігор Поклад з Зеленським і дружиною / Фото з фейсбуку

Повний текст публікації Дмитра Гордона:

Друзі, терміново потрібна ваша допомога! У Ворзелі вдома у підвалі вже багато днів перебуває геніальний український композитор Ігор Поклад, якому нещодавно виповнилося 80 років, та його дружина Світлана. З ними немає зв'язку! За уривками інформації, яка дійшла до нас, вони у поганому стані, у них немає їжі та води. Дістатися туди зараз неможливо.

Величезне прохання, якщо цей пост прочитають сусіди Ігоря Дмитровича або люди, які мають можливість зайти до нього додому і допомогти йому, напишіть мені. Буду дуже вдячний! Потрібно врятувати легенду та гордість України!

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