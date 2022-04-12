За словами дружини Ігоря Поклада, у Ворзелі було три ротації окупантів – "гарматне м'ясо", білоруська бригада і псковська десантно-штурмова дивізія, яку Світлана називає "абсолютними виродками". Саме вони жили у їхньому будинку.

До теми Євген Синельников з "Орла і решки" показав, який "сюрприз" окупанти залишили в його дворі в Бучі

Ця "еліта" жила в нашому будинку – милися, в більярд грали, спали, розграбували будинок і наостанок ще замінували! Чого вони хотіли? Щоб 80-річний композитор повернувся додому й підірвався, відкриваючи кришку піаніно?"

– емоційно заявила дружина Поклада.

Вона додала, що окупанти точно знали, в чиєму будинку живуть, адже в кабінеті композитора були афіші, фотографії з російськими зірками, нагороди. Попри це росіяни залишили по собі три розтяжки – у кабінеті, у вітальні та в підвалі. Однак це не дивно, адже, за словами Світлани, усі будинки на їхній вулиці заміновані.

Вона повернулася у Ворзель лише після того, як попрацювали сапери. На власні очі дружина Ігоря Поклада переконалася, що колись курортне селище стало "філією пекла".

"Було страшно заходити до хати. Замки зірвані, двері зламані, в будинку, звісно, свинарник. Скаржитися не стану. Будинок цілий. А багатьом узагалі немає куди повернутися. Одна ракета одного маніяка – і в мить усе перетворювалося на попіл", – розповіла Світлана.

Будинок Ігоря Поклада у Ворзелі після окупантів / Фото з сімейного архіву

Будинок Ігоря Поклада у Ворзелі після окупантів / Фото з сімейного архіву

Читайте також Гвоздьова, Кондратюк, Харчишин: зірки, чиї будинки знищили окупанти

Як врятувався Ігор Поклад