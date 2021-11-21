5 випуск популярного шоу "Україна має талант" Христина Решетник мала можливість бачити не тільки по телевізору, а й з глядацького залу. Вона завітала на проєкт, але не як його учасниця.

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Дружина Решетника завітала на "Україна має талант"

Дружина Григорія Решетника прийшла за лаштунки шоу, щоб підтримати коханого чоловіка. Через напружений графік зйомок подружжя бачиться рідше, тож Христина вирішила надолужити згаяне.

Зіркова дружина завітала на "Україна має талант" не сама, а з трьома дітьми. Хлопці були одягнені у схожі вбрання – сині шорти та футболки.

Христина Решетник на шоу постала у повсякденному образі. Вона одягнула світлі джинси та білу футболку на ґудзиках. Зіркова дружина розпустила і вирівняла волосся, а на обличчі зробила легкий макіяж. Поряд позував і ведучий проєкту. Григорій приміряв ніжно-рожевий жакет і червоні штани.



Григорій Решетник з сім'єю / Фото з інстаграму Григорія Решетника



Христина Решетник з дітьми / Фото з інстаграму Христини Решетник

Які зірки були гостями талант-шоу