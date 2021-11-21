5 выпуск популярного шоу "Україна має талант" Кристина Решетник имела возможность видеть не только по телевизору, но и из зрительного зала. Она посетила проект, но не как его участница.

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Жена Решетника посетила "Україна має талант"

Жена Григория Решетника пришла за кулисы шоу, чтобы поддержать любимого мужа. Из-за напряженного графика съемок супруги видятся реже, поэтому Кристина решила наверстать упущенное.

Звездная жена посетила "Україна має талант" не сама, а с тремя детьми. Ребята были одеты в похожие наряды – синие шорты и футболки.

Кристина Решетник на шоу предстала в повседневном образе. Она надела светлые джинсы и белую футболку на пуговицах. Звездная жена распустила и выровняла волосы, а на лице сделала легкий макияж. Рядом позировал и ведущий проекта. Григорий примерил нежно-розовый жакет и красные брюки.



Григорий Решетник с семьей / Фото из инстаграма Григория Решетника



Григорий Решетник с детьми / Фото из инстаграма Григория Решетника

Какие звезды были гостями талант-шоу