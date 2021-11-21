5 выпуск популярного шоу "Україна має талант" Кристина Решетник имела возможность видеть не только по телевизору, но и из зрительного зала. Она посетила проект, но не как его участница.
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Жена Решетника посетила "Україна має талант"
Жена Григория Решетника пришла за кулисы шоу, чтобы поддержать любимого мужа. Из-за напряженного графика съемок супруги видятся реже, поэтому Кристина решила наверстать упущенное.
Звездная жена посетила "Україна має талант" не сама, а с тремя детьми. Ребята были одеты в похожие наряды – синие шорты и футболки.
Кристина Решетник на шоу предстала в повседневном образе. Она надела светлые джинсы и белую футболку на пуговицах. Звездная жена распустила и выровняла волосы, а на лице сделала легкий макияж. Рядом позировал и ведущий проекта. Григорий примерил нежно-розовый жакет и красные брюки.
Григорий Решетник с семьей / Фото из инстаграма Григория Решетника
Григорий Решетник с детьми / Фото из инстаграма Григория Решетника
Какие звезды были гостями талант-шоу
- На "Україна має талант" приходили герои "Холостяка". Один из выпусков вживую имели возможность оценивать Максим Михайлюк с женой Дашей Хлыстун.
- Михаил Заливако и Анна Богдан также побывали на съемках "Україна має талант". Совершив публичный выход, пара подтвердила свои отношения.