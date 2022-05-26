Дружина та донька Романа Сасанчина повернулися в Україну: миловидне фото

Дружина переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина разом з донькою на час війни виїхала в Польщу. Тепер Іванна повернулася додому й дуже рада цьому.

Як і багато українських жінок, Іванна на початку повномасштабного вторгнення вивезла доньку в Польщу. Та надовго там залишатися не змогла.

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Дружина Романа Сасанчина повернулася в Україну

У мережі дівчина опублікувала фото, яке зробила під час прогулянки в Україні. На руках у зіркової матусі була маленька донечка Елізабет. Іванна на прогулянку одягнула білу футболку, чорну панаму та сонцезахисні окуляри. Волосся вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж. Елізабет позувала на камеру в сірому костюмі та з красивою пов'язкою на голові.

Я така щаслива, що ми знову вдома,

– написала Іванна під фото.



Іванна Сасанчин з донькою / Фото з інстаграму Іванни

Нагадаємо, коли Іванна перебувала в Польщі, то повідомляла про кризу в стосунках з чоловіком, вони були на межі розлучення. У сім'ї виник серйозний конфлікт, однак Іванна та Роман заради доньки вирішили не розлучатися та спробувати все владнати. Зараз закохані не розповідають, які стосунки між ними.

Зіркові матусі, які повернулися з-за кордону