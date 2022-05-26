У лютому Ніна Матвієнко залишилися в Києві одна. Її зірковий зять Арсен Мірзоян пішов у тероборону, а донька Тоня з онучками Ніною, Уляною виїхала в Португалію, на острів Терсейра. Тоді як 74-річна співачка категорично не хотіла покидати Україну.

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У новому інтерв'ю Тоня Матвієнко пригадала слова мами, які вона сказала три місяці тому: "Я не поїду, я залишаюся". "Я бачила, що її не переконаєш, а мені треба було їхати, рятуватися, бо я дуже переживала за себе, за своїх дітей. Більше не могла бути в такому стані", – виправдалася співачка за те, що залишила маму одну.

Три тижні тому, 6 травня, вони зустрілися в Німеччині, вперше за два місяці війни. У місті Маґдебурґ зірки давали благодійні концерти, збирали гроші для українських дітей-біженців. Однак Ніна Матвієнко вже рветься додому.

Зараз буде така приголомшлива новина. Мама їде до Києва! Вона сказала: "Все, я більше не можу. Я поїду додому". Проклали шлях, як вона дістанеться дому,

– зізналася Тоня Матвієнко.

Звичайно ж, забороняти їй артистка не стала, але вже налаштовується на складне розставання. Адже два місяці в Португалії без мами були для неї нестерпними.

"Маму не бачила два місяці, і ніби я вже доросла, але це мама, і ми з нею дуже близькі. Я з мамою живу останні 12 років. Арсен, мама, Уляна та Ніна – ми всі разом, це моя родина. Перші два місяці без чоловіка, без мами, Уляна потім поїхала, і я залишилася одна з Ніною. Для мене було важко", – поділилася Тоня Матвієнко.

Так співачка розлучалася з мамою і чоловіком у лютому: фото

Нагадаємо, раніше Ніна Матвієнко розповідала, що в Португалії донька з дітьми жила в куми.