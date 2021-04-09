Дружина Армі Гаммер "має що сказати" про БДСМ-скандал, але наразі зберігає мовчання

Елізабет Чемберс, з якою скандальний актор Армі Гаммер розлучився у 2020 році, відреагувала на звинувачення актора в секс-злочинах. Вона розповіла, що згодом розкаже усе, що знає.

У спілкуванні з підписниками в інстаграмі Елізабет Чемберс була не багатослівною, але згодом від неї варто очікувати сенсації. За її словами, наразі ще не прийшов час "розкривати карти".

До слова Ексдружина Армі Гаммера порушила мовчання і описала емоції після скандалу з чоловіком

Я зосередилася на здоров'ї, дітях і роботі. Я багато що хочу сказати, але відчуваю, що поки не час,

– прокоментувала акторка звинувачення свого ексчоловіка.

Раніше близькі Елізабет розповідали у ЗМІ, що вона була шокована тим, що дізналась про Армі Гаммера та була спустошеною.

"Елізабет була в жаху від того, що з'ясувалося. Зараз вона ніби живе в нічному кошмарі. Вона більше не впізнає людину, за яку колись вийшла заміж. Елізабет хоче допомогти Армі, але не може зробити цього сама", – повідомляло джерело Us Weekly.

Що відомо про звинувачання Гаммера у секс-злочинах?