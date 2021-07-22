З дівчатами було легше, – дружина Анатолія Анатоліча розповіла про треті пологи

Український телеведучий Анатолій Анатоліч та його дружина стали багатодітними батьками. Юлія Бойко зізналась, що треті пологи були для неї важчими, ніж попередні. Крім того, вона поділилась враженнями від партнерських пологів.

Дружина відомого шоумена Анатолія Анатоліча Юла (Юлія Бойко) опублікувала інстаграм-сторіз, де подякувала усім підписникам за підтримку. Вона вперше розповіла про свої враження від третіх пологів.

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Дружина Анатолія Анатоліча про треті пологи

Цього разу в Анатолія Анатолія народився хлопчик. За словами Юлії, ці пологи були значно складніші, ніж попередні.

Ми щасливі, добу приходили до тями, тому що пологи не були такими легкими, як я собі їх уявляла. У мене з дівчатами було набагато легше. Але й хлопчик, звичайно чотирикілограмовий, мені так дався, нелегко. Зараз вже все гаразд, нас навіть завтра вже виписують,

– поділилась багатодітна матуся.

Телеведучий вперше був на партнерських пологах. Його кохана поділилась, що подружжя переповнювали емоції.

"Дуже емоційне партнерство, я так плакала від щастя, від емоцій, коли народила. Розумію, що поруч чоловік, який зі мною все це пережив, дуже цікаві відчуття. Дівчата, наші доньки, до речі, теж вийшли через відеозв'язок з табору через 10 хвилин після народження малюка", – розповіла Юлія.



Юлія Бойко / Фото з інстаграм-сторіз

Анатолій Анатоліч став батьком