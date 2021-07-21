Успішний український телеведучий Анатолій Анатоліч 20 серпня став багатодітним батьком – у нього народився син. Однак нова публікація в інстаграмі присвячена саме татові ведучого.

Важливо Анатолій Анатоліч став батьком втретє: перше фото з малюком

Анатолій Анатоліч розповів про батька

Ведучий розповів, що коли йому було 2,5 роки, батько помер. Як розповіла мати Анатолія, його тато зник на певний період після народження сина.

Та й в пологовий будинок він приходив один раз і не в кращому стані. Але десь через рік після моєї появи, він змінився, перестав вживати й перетворився на зразкового батька сімейства. На жаль, це тривало недовго,

– зізнався артист.

"Він загинув у бійці взимку 86-го року. Він отримав кілька ножових поранень від свого друга дитинства, з яким свого часу вони займалися нехорошими справами. І через роки вони з'ясовували свої стосунки в такому вигляді. Тому я не пам'ятаю свого батька", – додав Анатоліч.

Телезірка поділився, що бачив батька лише на фото, а спогадів про нього не залишилося. Та чоловік знає, що його тато був душею компанії, популярним у дівчат і всі його любили.

Я виріс таким, яким ви мене знаєте, завдяки мамі, бабусі й прабабусі. Коротше, безбатченко. І ось я батько хлопчика. І, звичайно, я переживаю, яким татом я буду для нього. І, звичайно, я мрію піти з ним на футбол або покататися на скейтах,

– зазначив Анатолій Анатоліч.

Він додав, що вже знає себе як тата, однак цього разу він став батьком сина: "Хочу, щоб у Ніла був тато, яким він буде пишатися, і якого не потрібно згадувати по фото. Чого всім татам і бажаю".



Анатолій Анатоліч з сином / Фото з інстаграму Анатолія Анатоліча



Анатолій Анатоліч з батьком / Фото з інстаграму Анатолія Анатоліча

Анатолій Анатоліч став батьком сина: що відомо