Другий півфінал: легендарні The Rasmus першими запалили сцену Євробачення

Другий півфінал Євробачення у Турині відкрили всесвітньо відомі The Rasmus з піснею Jezebel. Рок-гурт представив Фінляндію.

В інтерв’ю 24 каналу The Rasmus розповіли, що пісня Jezebel – про впевнену, незалежну та веселу Ізабель. "Це та людина, яка насолоджується життям, багато ризикує, але живе на максимум", – наголосив фронтмен Лаурі Юльонен.

До теми Онлайн-трансляція Євробачення-2022: другий півфінал

The Rasmus з піснею Jezebel відкрили другий півфінал Євробачення

Італія гучно привітала рок-легенд оплесками. Глядачі не стримували емоцій та запалювали разом з драйвовим гуртом.

Сенс пісні The Rasmus яскраво показав у своєму виступі. Композицію представили у жовто-чорних кольорах, а наприкінці свого виступу Лаурі Юльонен похизувався торсом, що додало пікантності у їхній номер.

Я от, наприклад, завжди жив своє життя по-особливому. Я ніколи не мав "справжньої роботи", або часом намагався вижити, як артист. Це трохи схоже на анархістку, можливо, навіть бунтарку – саме такою є наша Ізабель,

– сказав соліст гурту.

Крім цього, чимало глядачів помітили схожість зі стрічкою "Воно". Адже рокер Лаурі на початку виступу у жовтому плащі вийшов з кулькою в руках. Саме такий образ ми можемо побачити на постері фільму жахів.

The Rasmus виконали пісню Jezebel: дивіться виступ

Що The Rasmus кажуть про Україну

До війни гурт був в Україні, адже тут в них багато шанувальників. Під час підготовки до Євробачення-2022 The Rasmus встиг потоваришувати з Kalush Orchestra, навіть переспівав пісню Stefania.

Соліст колективу Лаурі Юльонен заявив, що після війни прагне повернутися в Україну з концертом: "Мушу визнати, що ваша держава і справді важлива для нашого гурту".

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Нагадаємо, у першому півфіналі Євробаченння-2022 гурт Kalush Orchestra буквально "розніс" головний пісенний майданчик і виборов місце у грандіозному фіналі. Наразі букмекери прогнозують перемогу Україні. Чи справдяться ці прогнози – дізнаємося вже у суботу, 14 травня.

Україна не зможе голосувати за своїх фаворитів у другому півфіналі, адже наш представник виступав 10 травня. Тож українці матимуть право надіслати голос за свого улюбленця вже у фіналі.