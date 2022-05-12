12 травня о 22:00 розпочинається другий півфінал Євробачення-2022. У ньому виступлять вже 18 країн, з яких лише 10 отримають можливість боротися за перемогу у великому фіналі.

До теми Євробачення-2022: хто пройшов у фінал пісенного конкурсу

Цьогоріч Євробачення-2022 в Україні транслює телеканал "UA: Культура", діджитал-платформи Суспільного, "Радіо Промінь" та мобільний застосунок "Дія". Коментує музичний конкурс телеведучий Тимур Мірошниченко.

Євробачення-2022: дивитися онлайн-трансляцію другого півфіналу

Порядок виступів других півфіналістів:

Фінляндія: The Rasmus – Jezebel Ізраїль: Майкл Бен Девід – I.M Сербія: Констракта – In Corpore Sano Азербайджан: Надір Рустамлі – Fade To Black Грузія: Circus Mircus – Lock Me In Мальта: Емма Мускат – I Am What I Am Сан-Марино: Акілле Лауро – Stripper Австралія: Шелдон Райлі – Ні Саме Кіпр: Андромаха – Ela Ірландія: Brooke – That's Rich Північна Македонія: Андреа – Circles Естонія: Stefan – Hope Румунія: WRS – Llámame Польща: Охман – River Чорногорія: Владана – Breathe Бельгія: Джеремі Макізе – Miss You Швеція: Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer Чехія: We Are Domi – Lights Off

14 травня відбудеться великий фінал Євробачення-2022. У ньому виступлять представники 20 країн, які пройшли з відбіркових півфіналів, та ще 5 країн: Італія, Франція, Німеччина, Велика Британія та Іспанія. Це країни-засновниці музичного конкурсу, тож вони мають право одразу проходити до фіналу. До того ж Італія – країна-переможець.

Зверніть увагу Євробачення-2022: у якій частині фіналу виступить Україна

Варто додати, що Україна не зможе голосувати за своїх фаворитів у другому півфіналі, адже наш представник виступав 10 травня. Тож українці матимуть право надіслати голос за свого улюбленця вже у фіналі.

Україна також пройшла до фіналу Євробачення-2022, тому виступить на сцені 14 травня. Гурту Kalush Orchestra букмекери пророкують перемогу – їхні шанси дорівнюють 54%.