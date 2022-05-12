12 травня о 22:00 розпочинається другий півфінал Євробачення-2022. У ньому виступлять вже 18 країн, з яких лише 10 отримають можливість боротися за перемогу у великому фіналі.
До теми Євробачення-2022: хто пройшов у фінал пісенного конкурсу
Цьогоріч Євробачення-2022 в Україні транслює телеканал "UA: Культура", діджитал-платформи Суспільного, "Радіо Промінь" та мобільний застосунок "Дія". Коментує музичний конкурс телеведучий Тимур Мірошниченко.
Євробачення-2022: дивитися онлайн-трансляцію другого півфіналу
Порядок виступів других півфіналістів:
- Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
- Ізраїль: Майкл Бен Девід – I.M
- Сербія: Констракта – In Corpore Sano
- Азербайджан: Надір Рустамлі – Fade To Black
- Грузія: Circus Mircus – Lock Me In
- Мальта: Емма Мускат – I Am What I Am
- Сан-Марино: Акілле Лауро – Stripper
- Австралія: Шелдон Райлі – Ні Саме
- Кіпр: Андромаха – Ela
- Ірландія: Brooke – That's Rich
- Північна Македонія: Андреа – Circles
- Естонія: Stefan – Hope
- Румунія: WRS – Llámame
- Польща: Охман – River
- Чорногорія: Владана – Breathe
- Бельгія: Джеремі Макізе – Miss You
- Швеція: Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer
- Чехія: We Are Domi – Lights Off
14 травня відбудеться великий фінал Євробачення-2022. У ньому виступлять представники 20 країн, які пройшли з відбіркових півфіналів, та ще 5 країн: Італія, Франція, Німеччина, Велика Британія та Іспанія. Це країни-засновниці музичного конкурсу, тож вони мають право одразу проходити до фіналу. До того ж Італія – країна-переможець.
Зверніть увагу Євробачення-2022: у якій частині фіналу виступить Україна
Україна також пройшла до фіналу Євробачення-2022, тому виступить на сцені 14 травня. Гурту Kalush Orchestra букмекери пророкують перемогу – їхні шанси дорівнюють 54%.