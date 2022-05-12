В интервью 24 каналу The Rasmus рассказали, что песня Jezebel – об уверенной, независимой и веселой Изабель. "Это тот человек, который наслаждается жизнью, многое рискует, но живет на максимум", – подчеркнул фронтмен Лаури Юлленен.

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The Rasmus с песней Jezebel открыли второй полуфинал Евровидения

Италия громко приветствовала рок-легенд аплодисментами. Зрители не сдерживали эмоций и зажигали вместе с драйвовой группой.

Смысл песни The Rasmus ярко показал в своем выступлении. Композицию представили в желто-черных цветах, а в конце своего выступления Лаури Юлленен похвастался торсом, что придало пикантности в их номер.

Я вот, например, всегда жил свою жизнь по-особому. У меня никогда не было "настоящей работы", или порой пытался выжить как артист. Это немного похоже на анархистку, возможно, даже бунтарку – именно такова наша Изабель,

– сказал солист группы.

Кроме этого, многие зрители заметили сходство с лентой "Оно". Ведь рокер Лаури в начале выступления в желтом плаще вышел с шариком в руках. Именно такой образ мы можем увидеть на фильме ужасов.

The Rasmus исполнили песню Jezebel: смотрите выступления

Что The Rasmus говорят об Украине

До войны группа была в Украине, ведь здесь у них много поклонников. Во время подготовки к Евровидению-2022 The Rasmus успел подружиться с Kalush Orchestra, даже перепел песню Stefania .

Солист коллектива Лаури Юлленен заявил, что после войны стремится вернуться в Украину с концертом: "Должен признать, что ваше государство действительно важно для нашей группы".

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Напомним, в первом полуфинале Евровидения-2022 группа Kalush Orchestra буквально "разнесла" главную песенную площадку и завоевала место в грандиозном финале. В настоящее время букмекеры прогнозируют победу Украины . Сбудутся ли эти прогнозы – узнаем уже в субботу, 14 мая.