Виступ колективу пройде в рамках туру "Інша Ріка", який зупинили через повномасштабне вторгнення росії.

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Концерт Другої Ріки в Києві

Акустичний концерт відбудеться 8 жовтня в київському МЦКМ "Жовтневий палац". Гурт виконає улюблені пісні в акустичному виконанні: "Три хвилини", "Сьомий день", "Фурія", "Секрет", "Так мало тут тебе" та інші. Цього разу музиканти зроблять акцент на вокал і чистий звук інструментів.

Важливо! На нижньому поверсі "Жовтневого Палацу" розташоване укриття. У разі повітряної тривоги усі глядачі та музиканти чекатимуть її закінчення там, після чого концерт продовжать.

"Якщо хтось коли-небудь запитає мене, який концерт чи який тур ви переносили найчастіше, я неодмінно скажу, що це тур "Інша ріка", який ми переносили двічі. Зараз ми повертаємося до цих концертів, не дивлячись на воєнний стан в країні. Причини прості: ми маємо певні зобов'язання перед всіма, хто придбав квитки, а також продовжуємо свою благодійну діяльність, бо потреби ЗСУ не зменшуються", – прокоментував відновлення туру фронтмен гурту Валерій Харчишин.

Від початку повномасштабної війни колектив займається волонтерською діяльністю: виступає для військових, підтримує благодійні ініціативи, зокрема по відновленню зруйнованих міст, грає благодійні концерти, прибуток з яких йде на закриття потреб ЗСУ.

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Акустичний концерт в Києві стане першим в рамках туру "Інша Ріка". Надалі гурт планує відіграти й інші перенесені концерти.

До збору коштів на підтримку ЗСУ можна долучитися за такими реквізитами: