Андрей Боев является не только музыкантом, но и другом "Другої Ріки". Он хотел вдохнуть в этот трек другую жизнь, не меняя структуры и атмосферы, придать более оптимистическое настроение, несмотря на трагичность темы.

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Ремиксы на песни балладной формы – сложная задача. Банальным изменением темпа не обойтись. При таком формате перед ди-джеем становится задача номер один – придать ей новое звучание, не потеряв главный месседж,

– поделились музыканты "Другої Ріки".

Группа сравнивает новое звучание песни "Чи ти почув" с ранними ремиксами The Cure, Depeche Mode и новой волны середины/конца 90-х и отмечает, что подобный саунд сейчас снова в тренде. Валерий Харчишин поделился, что очень любит ремиксы: "Мне импонирует, когда за создание ремикса берется продюсер-музыкант и на основе известного хита действительно воспроизводит новую композицию, которая получает право на самостоятельное существование, хотя бы потому, что кардинально отличается от первоисточника, напоминая оригинальный трек только основными признаками. Это не мейнстрим. Но мне, лично, как музыканту, нравится, когда песни, которые ты "на автомате" исполнял сотни раз, приобретают не просто новое звучание, а становятся чем-то другим".

Я не уверен, что такие ремиксы "о шоу-бизнесе". Они скорее для музыкантов, так сказать для внутреннего прослушивания. Именно такие ремиксы создавал для нас старый друг, музыкант, продюсер и фотограф yan boyEV (Андрей Боев). Ему всегда удавалось нас удивить, но на этот раз, нам хочется удивить и вас,

– подытожил Харчишин.

Ремикс на песню "Другої Ріки" – "Чи ти почув: смотрите видео онлайн

Обратите внимание! "Друга Ріка" впервые с начала полномасштабной войны выступит в Киеве. Музыканты сыграют акустический концерт, часть собранных средств с которого направят в поддержку ВСУ. Акустический концерт состоится 8 октября в киевском МЦКИ "Октябрьский дворец".