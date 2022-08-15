С Дорофеевой журналисты пообщались в рамках телемарафона "Единые новости". Известно, что на прошлой неделе звезда вернулась в Украину после нескольких месяцев эмиграции. Она призналась, что счастлива быть здесь со всеми друзьями и любимым. Да, Надя не скрывает, что сейчас стала по-настоящему счастливой.

К слову Надя Дорофеева выступила перед украинскими защитниками: трогательное видео

Невероятно… Что я вообще говорю. Вы меня пристыдили. Я ведь никогда еще об этом не общалась. Встреча очень приятная, конечно. Я очень счастлива. Все, что я могу вам сказать… Скажу так. Встретив многих девушек, выехавших за границу, ребята которых остались в Украине, защищают Украину и помогают кто чем может, все так сильно унывают. Поэтому я знаю, что это такое и мне очень особенно вернуться еще из-за этого. Не только для того, чтобы выступать,

– поделилась певица.

Дорофеева призналась, что у нее сейчас каждый день невероятное чувство. Хотя у нее, как и у миллионов украинцев, жизнь разделилась на "до" и "после", но внутри она очень изменилась. Говорит, что этот приезд также особенный тем, что каждый день имеет выступления. К примеру, для ВСУ, переселенцев, своих фанатов. "Каждый этот концерт не сравнить ни с каким выступлением за всю мою жизнь", – констатирует артистка.



Надя Дорофеева и Михаил Кацурин / Фото из инстаграмма певицы

Отношения пары Дорофеевой и Кацурина

Впрочем, стоит отметить, что с тех пор, как Дорофеева была за границей, она, возможно, видела с любимым в Барселоне. Фото, где они вместе, опубликовали в начале апреля. Но впоследствии Кацурин якобы отрицал такие слухи и сказал, что в то время был во Львове на съемках, а фото могло быть сделано еще до 24 февраля.

Свой роман Надя Дорофеева с Кацуриным подтвердили в начале июня. Дантес и Кацурин тоже неоднократно намекали в сети, что они вместе. Отметим, когда две супружеские пары были близкими друзьями, но после полномасштабного вторжения их жизнь резко изменилась и они "поменялись" партнерами.