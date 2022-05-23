Донька Сніжани Єгорової, яка емігрувала у США, відповіла хейтерам і показала, де живе

В Україні Стася Ровінська будувала телекар'єру, але через війну втратила роботу й виїхала спочатку в Грецію, а днями – до США. З чоловіком і трьома дітьми вона зупинилася в друзів у Нью-Йорку й відповіла усім, хто хейтить її за еміграцію.

До Нью-Йорка Стася Ровінська виїхала на найближчі кілька років, як запевняє, без нічого – без збережень, без плану, лише заради трьох малолітніх дітей. У США вона планує будувати все з нуля – шукати роботу, заводити нові знайомства, тож не розуміє фоловерів, які хейтять її за втечу. За її словами, повернутися до Києва було найпростіше.

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Донька Єгорової відповіла хейтерам

Відверто, боляче читати коментарі, що я зрадниця. Але людей, які підтримують, набагато більше, дякую вам за це. Це дуже-дуже потрібно мені зараз,

– зізналася Стася Ровінська.

Скриншот з інстаграму телеведучої

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Де Стася Ровінська живе у США

У Нью-Йорку багатодітна сім'я зупинилася в друзів. У їхньому двоповерховому маєтку вони житимуть кілька місяців, поки не знайдуть власне житло.

Ми тут живемо у наших друзів, і нам супер пощастило, тому що в них величезне подвір'я і такий американський будиночок, просто мрія. Будемо жити тут декілька місяців і паралельно шукати житло для себе. Звісно, не таке, але… Хочеться жити своєю родиною окремо, ну і на шиї не сидіти,

– поділилася Стася Ровінська.

Будинок друзів Ровінської в Нью-Йорку / Скриншот з відео

Телеведуча зізналася, що вже підшукала дітям школу. Її директорка має українське коріння. Там їм безкоштовно видали шкільну форму, канцтовари та інше приладдя. Цікаво, що сини Ровінської Еван та Еней будуть не єдиними українцями в класі, до навчального закладу вже взяли інших дітей-біженців.

"Стосовно школи переживаю, тому що діти майже не знають англійської. Але я сподіваюся, що все буде добре, тому що в школі є вчителі, які знають українську. Вони зможуть допомогти адаптуватися. Плюс директорка школи за походженням українка, і саме завдяки їй ми до цієї школи йдемо. Ми дуже вдячні", – розповіла донька Сніжани Єгорової.