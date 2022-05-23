В Нью-Йорк Стася Ровинская выехала на ближайшие несколько лет, как уверяет, без ничего – без сбережений, без плана, только ради трех малолетних детей. В США она планирует строить все с нуля – искать работу, заводить новые знакомства, так что не понимает фолловеров, которые хейтят ее за побег. По ее словам, вернуться в Киев было куда проще.

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Дочь Егоровой ответила хейтерам

Откровенно, больно читать комментарии, что я предательница. Но людей, которые поддерживают гораздо больше, спасибо вам за это. Это очень-очень нужно мне сейчас,

– призналась Стася Ровинская.

Скриншот с инстаграма телеведущей

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Де Стася Ровинская живет в США

В Нью-Йорке многодетная семья остановилась у друзей. В их двухэтажном имении они будут жить несколько месяцев, пока не найдут свое жилье.

Мы здесь живем у наших друзей, и нам супер повезло, потому что у них огромный двор и такой американский домик, просто мечта. Будем жить здесь несколько месяцев и параллельно искать жилье для себя. Конечно, не такое, но… Хочется жить своей семьей отдельно, ну и на шее не сидеть,

– поделилась Стася Ровинская.

Дом друзей Ровинской в Нью-Йорке / Скриншот с видео

Телеведущая призналась, что уже подыскала детям школу. Ее директор имеет украинские корни. Там им бесплатно выдали школьную форму, канцтовары и другие принадлежности. Интересно, что сыновья Ровинской Эван и Эней будут не единственными украинцами в классе, в учебное заведение уже взяли других детей-беженцев.

"Что касается школы переживаю, потому что дети почти не знают английского. Но я надеюсь, что все будет хорошо, потому что в школе есть учителя, которые знают украинский. Они смогут помочь адаптироваться. Плюс директор школы по происхождению украинка, и именно благодаря ей мы в эту школу идем. Мы очень благодарны", – рассказала дочь Снежаны Егоровой.

Напомним, скандальная мама Стаси Ровинской тоже не в Украине. Когда началась война, она жила в Турции и даже извинилась перед украинцами, потому что в посольстве отказывались продолжать паспорта ее детям. Однако впоследствии выяснилось, что поклонницей Путина Егорова осталась.