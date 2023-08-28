Температура 39, – захворіла однорічна донька переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина

Донька переможця шоу "Голосу діти-2" та "Голосу країни-10" Романа Сасанчина захворіла. За словами молодих батьків, це трапилось неочікувано.

З'ясувалось, що в однорічної Елізабет піднялася висока температура та з'явився нежить. Це сталося в ніч на 28 серпня. Водночас вдень 27 серпня з дівчинкою все було гаразд.

Вас також може зацікавити Разом з донькою: Міша Кацурін зворушливо підтримав Надю Дорофєєву на її концерті

Донька Романа Сасанчина захворіла

Дружина співака поширила фото Елізабет в інстаграм-сторіс та розповіла про стан здоров'я дівчинки.

Температура під 39 та нежить. Я геть не очікувала, бо вдень все було супер і навіть підозри на це не було. І тут на тобі,

– розповіла зіркова матуся.



У доньки Романа Сасанчина піднялася температура / Скриншот з інстаграм-сторіс

Як Елізабет почувається зараз

Іванна Сасанчин поділилася з підписниками, що їй вдалося збити температуру дівчинки. Тож зранку вони навіть вийшли на прогулянку, втім гуляли не довго, бо на вулиці була сильна спека.



Елізабет зранку 28 серпня / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зіркові діти, які нещодавно захворіли