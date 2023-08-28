Выяснилось, что в годовалой Элизабет поднялась высокая температура и появился насморк. Это произошло в ночь на 28 августа. В то же время днем 27 августа с девочкой все было хорошо.
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Дочь Романа Сасанчина заболела
Жена певца распространила фото Элизабет в инстаграм-сторис и рассказала о состоянии здоровья девочки.
Температура под 39 и насморк. Я совсем не ожидала, потому что днем все было супер и даже подозрения на это не было. И здесь на тебе,
– рассказала звездная мамочка.
У дочери Романа Сасанчина поднялась температура / Скриншот с инстаграмм-сторис
Как Элизабет чувствует себя сейчас
Иванна Сасанчин поделилась с подписчиками, что ей удалось сбить температуру девочки. Поэтому утром они даже вышли на прогулку, но гуляли не долго, потому что на улице было сильно жарко.
Элизабет с утра 28 августа / Скриншот с инстаграмм-сторис
Звездные дети, которые недавно заболели
- Сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина на днях попал в больницу. Сначала у 2-летнего Льва было только подозрение на пневмонию, но она подтвердилась. У малыша диагностировали одностороннюю пневмонию.
- Жена украинского певца Виктора Павлика, блоггер Екатерина Репяхова также рассказала, что их двухлетний сын Михаил заболел. У мальчика поднялась температура до 40 градусов, поэтому родители сразу отвезли его в больницу. По словам звездной мамы, сын стал чаще болеть после того, как его отдали в садик.