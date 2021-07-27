Правда, резкое заявление девочка сделала не в своем профиле, а в инстаграм-сторис звездной мамы, за которой следят 2,4 миллиона пользователей. Оля Полякова отметила, что только ленивый не написал о ее "матерных песнях", поэтому 16-летней Маше стоит публично разъяснить ситуацию.

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"Мы бунтуем против сексизма и эйджизма. Мне многие написали: "Почему девочка матерится?". А почему ребятам можно материться? У них больше свободы? Это какое-то предубеждение, что девушка не должна материться, или она даже не имеет права этого делать. Против эйджизма, ибо вы все мне пишете: "рано, рано тебе еще такое выставлять". А в 50 лет мне не будет рано? Будет уже поздно. Значит, нет правильного времени, чтобы просто быть собой", – высказалась Маша Полякова.

Зато Оля Полякова опубликовала сообщение, которым подчеркнула, что детей нужно не ранить, а любить и поддерживать.

"Когда начинаешь посещать психотерапевта, выясняется, что все, что движет тобой по жизни, это стремление доказать родителям, что ты чего-то стоишь. С одной стороны это двигатель собственного прогресса, с другой – в тебе поселяется ощущение тревоги, которое сопровождает тебя все время, агрессия, самокритика, апатия. Нужно было всего-навсего получить капельку поддержки и любви от родных", – написала знаменитость.

Отметим, Оля Полякова и раньше поддерживала дочь: