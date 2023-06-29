Завжди хотіла бути в Каліфорнії, – 17-річна донька Фреймут розповіла, чим займається у США
Джерело:Злата Мітчелл
Донька Ольги Фреймут живе у Сполучених Штатах. Вона розповіла, чим зараз займається та де хоче жити в майбутньому.
17-річна Злата Мітчелл у юному віці переїхала у США – там вона живе та навчається. Донька ведучої Ольги Фреймут розповіла, чим зараз займається за кордоном.
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Чим займається донька Ольги Фреймут
Злата Мітчелл живе у Каліфорнії, де навчається та працює. Вона займається зйомкою та танцями, а у вільний час подорожує.
Вчусь, знімаю, працюю над портфоліо, танцюю, викладаю, сумую, знайомлюсь, їжджу в Лос-Анджелес, живу в школі. Подорожую на канікулах,
– поділилась зіркова донька.
Злата Мітчелл про життя у США / Фото з інстаграм-сторіз
Злата також відповіла на запитання підписників щодо того, у якій країні хотіла б жити. Вона зізналась, що обрана нею професія змусить бути у постійних переїздах.
"Хочу, щоб мої діти теж якусь частину дитинства провели в Україні, але в цілому я завжди хотіла бути в Каліфорнії. До війни жила на дві країни й це був мій ідеальний баланс "дому". А так, та кар'єра, яку я вибираю, змусить мене жити по всьому світу, і для мене – це ок, я все життя подорожую і навіть зараз живу на 3 країни".
Злата Мітчелл про життя у США / Фото з інстаграм-сторіз
- Зауважимо, сама Ольга Фреймут з молодшими дітьми Валерієм та Євдокією зараз живе у Лондоні. Вона працює у британській газеті Sunday Express, де веде колонку про Україну. Ведуча не має статусу біженця, але отримала тимчасове резидентство.
- Ольга Фреймут зізнавалась, що їй прикро через постійні обговорення навколо старшої доньки Злати. Ведуча вважає, що неправильно порівнювати дівчину з нею, адже це – інший всесвіт. Фреймут також хвалилась, що Злата багато допомагає Україні, хоч сама не отримує жодних пільг, бо має британський паспорт.