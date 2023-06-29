17-річна Злата Мітчелл у юному віці переїхала у США – там вона живе та навчається. Донька ведучої Ольги Фреймут розповіла, чим зараз займається за кордоном.

Дивіться також Двійнята у вишиванках: Олена Кравець замилувала рідкісними фото своїх молодших дітей

Чим займається донька Ольги Фреймут

Злата Мітчелл живе у Каліфорнії, де навчається та працює. Вона займається зйомкою та танцями, а у вільний час подорожує.

Вчусь, знімаю, працюю над портфоліо, танцюю, викладаю, сумую, знайомлюсь, їжджу в Лос-Анджелес, живу в школі. Подорожую на канікулах,

– поділилась зіркова донька.



Злата Мітчелл про життя у США / Фото з інстаграм-сторіз

Злата також відповіла на запитання підписників щодо того, у якій країні хотіла б жити. Вона зізналась, що обрана нею професія змусить бути у постійних переїздах.

"Хочу, щоб мої діти теж якусь частину дитинства провели в Україні, але в цілому я завжди хотіла бути в Каліфорнії. До війни жила на дві країни й це був мій ідеальний баланс "дому". А так, та кар'єра, яку я вибираю, змусить мене жити по всьому світу, і для мене – це ок, я все життя подорожую і навіть зараз живу на 3 країни".



Злата Мітчелл про життя у США / Фото з інстаграм-сторіз