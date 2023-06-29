17-летняя Злата Митчелл в юном возрасте переехала в США – там она живет и учится. Дочь ведущей Ольги Фреймут рассказала, чем сейчас занимается за границей.

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Чем занимается дочь Ольги Фреймут

Злата Митчелл живет в Калифорнии, где учится и работает. Она занимается съемкой и танцами, а в свободное время путешествует.

Учусь, снимаю, работаю над портфолио, танцую, преподаю, скучаю, знакомлюсь, езжу в Лос-Анджелес, живу в школе. Путешествую на каникулах,

– поделилась звездная дочь.



Злата Митчелл о жизни в США / Фото с инстаграм-сториз

Злата также ответила на вопросы подписчиков о том, в какой стране хотела бы жить. Она призналась, что выбранная ею профессия вынудит быть в постоянных переездах.

"Хочу, чтобы мои дети тоже какую-то часть детства провели в Украине, но в целом я всегда хотела быть в Калифорнии. До войны жила на две страны и это был мой идеальный баланс "дома". А так та карьера, которую я выбираю, заставит меня жить по всему миру, и для меня – это ок, я всю жизнь путешествую и даже сейчас живу на 3 страны".



Злата Митчелл о жизни в США / Фото с инстаграм-сториз