Дівчина вирішила поділитися з фанами своїми вміннями. Нагадаємо, що Ольга Фреймут у липні вперше за час повномасштабного вторгнення повернулася в Україну.

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Її донька Злата живе та навчається в США. Але нещодавно вона разом із зірковою мамою завітала до Києва, де проведе цікаву подію.

Вже за кілька днів Мітчелл влаштує танцювальний майстер-клас. Захід відбудеться в одній зі столичних студії 14 серпня. Вхід коштує 300 гривень.

Аби ще більше заохотити прихильників відвідати її майстер-клас, Злата показала фрагмент пристрасного танцю. У ролику Мітчелл виконує складну хореографію на високих підборах.

Шанувальники були в захваті від танцювальних вмінь Злати. Вони написали їй безліч коментарів:

"Це дуже гаряче!"

"Яка крута дівчинка! І з мамою зовсім не схожа!"

"Це підпал!"

"Неймовірна дівчина і дуже талановита!"

"Така талановита".

Додамо, що Злата Мітчелл займається танцями ще з дитинства. У соцмережах зіркова донька часто ділиться кадрами з танцювальних репетицій.

Водночас мама Злати Ольга Фреймут провела лекцію "Манери під час війни. Доброта як зброя" у Львові. Проте користувачі мережі по-різному сприйняли подію за участю ведучої. Хтось дорікнув за те, що зірка жила весь час за кордоном, а через півтора року приїхала "навчати манер". Інші вважають, що неетично нав'язувати правила поведінки, якщо кожен громадянин переживає шалений стрес.