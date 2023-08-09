Девушка решила поделиться с фанами своими умениями. Напомним, что Ольга Фреймут в июле впервые за время полномасштабного вторжения вернулась в Украину.

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Ее дочь Злата живет и учится в США. Но недавно она вместе со звездной мамой приехала в Киев, где проведет интересное событие.

Уже через несколько дней Митчелл устроит танцевальный мастер-класс. Мероприятие состоится в одной из столичных студий 14 августа. Вход стоит 300 гривен.

Чтобы еще больше привлечь поклонников посетить ее мастер-класс, Злата показала фрагмент страстного танца. В ролике Митчелл выполняет сложную хореографию на высоких каблуках.

Поклонники были в восторге от танцевальных умений Златы. Они написали ей множество комментариев:

"Это очень горячо!"

"Какая крутая девочка! И с мамой совсем не похожа!"

"Это поджог!"

"Невероятная девушка и очень талантлива!"

"Такая талантливая".

Добавим, что Злата Митчелл занимается танцами еще с детства. В соцсетях звездная дочь часто делится кадрами с танцевальных репетиций.

В то же время мама Златы Ольга Фреймут провела лекцию "Манеры во время войны. Доброта как оружие" во Львове. Однако пользователи сети по-разному восприняли событие с участием ведущей. Кто-то упрекнул в том, что звезда жила все время за границей, а через полтора года приехала "учить манер". Другие считают, что неэтично навязывать правила поведения, если каждый гражданин переживает безумный стресс.