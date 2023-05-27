Артистка опублікувала в Instagram ролик з милою зустріччю її 3-річної доньки Злати з батьком-захисником Євгеном Тереховим. Додамо, що Наталка Карпа за останній рік бачила чоловіка всього 5 – 6 разів, бо він служить на фронті.

До теми Просто жесть: Ярмак шокував фото доньки з російською ракетою, яку збили біля будинку

Тепер Євген неочікувано повернувся додому, тож зробив сюрприз доньці, яка в цей час була в садочку. Вони не бачилися досить довго.

Пів року вони не бачились… спілкувались телефоном, бачились по відео фейстайму, передавали подаруночки через пошту… але живе спілкування нічого не замінить! Напевно, зайве говорити, що таке тато для донечки,

– написала Карпа.

Співачка додала, що минулого разу вона з чоловіком також забирала Злату із садочка. "Але зараз це вже дівчинка, яка сама вміє одягатись, вчить довгі вірші і розуміє, що тато на війні… Тому це наче все по-новому! Ці емоції просто безцінні…", – вважає Наталка.

У коментарях шанувальник зізнаються, що під час перегляду відео не можуть стримати сліз:

"Як мило, до сліз",

"Як зворушливо",

"Дивлюся і сльози на очах",

"До сліз",

"Блін, до мурашок",

"Ридаю…",

"Сльози... Нехай тато якнайшвидше повертається додому з перемогою цілим і неушкодженим! Велика шана і вдячність йому та всім нашим воїнам!"

"Я розплакалася".

Раніше Євген Терехов приїжджав на день народження доньки Злати. Тоді на скромному святкуванні у Львові був навіть Тарас Тополя.

Додамо, що шість років тому Наталка Карпа вийшла заміж за Євгена Терехова. Ще до вторгнення ходили чутки про їхнє розлучення, але під час війни поговори затихли.

Чутки про розлучення Наталки Карпи з чоловіком