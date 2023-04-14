За останній рік Наталка Карпа бачила чоловіка всього п'ять разів. Він на війні, тож до них з донькою приїжджає рідко. Крім того, перед вторгненням Росії в них був непростий період. Вони не розлучилися офіційно, але їхні стосунки на паузі.

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Наталка Карпа прокоментувала розлучення з чоловіком

Співачка хоч і вірить, що чоловік Євген Терехов повернеться з фронту і шлюб вдасться врятувати, але про всяк випадок морально вже готується до самотності.

У нас були непрості моменти перед війною. Війна дала нам той час, щоб ми щось для себе зрозуміли або не зрозуміли. А час покаже. Людина сама приходить у цей світ і сама йде з цього світу. Тому, Карпа, розслабся. Самотність – це таке,

– з усмішкою висловилася Наталка Карпа.

"Зараз все стоїть на паузі, тому що в країні війна. Ми зачекаємо. Ми мудрі люди. Я вірю, що ми розберемося з тим всім, по-доброму, по-мудрому. Я знаю одне, що я хочу бути щасливою жінкою. Я на це заслуговую", – підсумувала співачка.

Наталка Карпа з чоловіком і донькою / Фото з інстаграму співачки