Артистка поділилась, що криза в сім'ї вперше настала ще у перші два роки подружнього життя, адже до освідчення вони зустрічались всього півтора місяця, а потім були у передвесільних клопотах. За її словами, вона думала, що розлучиться, бо відчувала, наскільки вони різні.

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Перші проблеми в стосунках

Але тоді ініціативу в руки взяли як Наталка, так і Євген. Вони навіть писали на серветці один перед одним речі, які не подобаються у стосунках, аби з цим можна було щось зробити. Згодом все налагодилось, але проблеми виникли знову, коли у пари народилась донька Злата – у грудні 2019 року.

"У нас почалось все тоді, коли з'явилась малеча в домі", – констатує жінка. Вони зрозуміли, яка це велика відповідальність і як все змінилось у їхньому житті.

Можливо, для мене це дуже довгоочікувана дитина. Я розумію чому моя поведінка така – чому я на 100% – за малечею. Хоча я себе ловила на думці, що є ще чоловік, з яким треба піти на каву, поснідати, мати інтим. Звичайно, коли сніданків, наприклад, раніше було 10, то з малечею – їх один-два у місяць,

– додала співачка.

Водночас Карпа переконана, що зробила помилку у тому, що взялась за виховання доньки сама. Адже коли вона пішла у декрет, гроші у сім'ї заробляв лише Євген. Тому вона робила все, аби чоловік висипався вночі, мав хороший настрій і вигляд, поки вона дбала за дитиною вдома. "Треба, коли народжується дитина, чоловіка активно включати у весь процес", – переконана жінка, хоча додає, що Євген – чудовий тато для її донечки.



Наталка Карпа з чоловіком Євгеном та донькою Златою / Фото з соціальних мереж

Щодо розвитку стосунків далі, то Наталка говорить утаємничено.

Ми на тому етапі, коли ми самі ще спілкуємось, говоримо, за щось виясняємо, боремося. Я з тих жінок, якщо "вже сіла в цей віз", вона вже буде до останнього боротися за свою сім'ю, за свою фортецю… В мене зараз навпаки етап, коли відбулось якесь таке переродження. Багато було моментів, коли блиск в очах потух, а зараз я знову його знайшла,

– розповіла Наталка Карпа.

Зараз пара живе порізно, але щодня по кілька разів контактує з приводу доньки чи інших питань. Наразі вони намагаються з'ясувати, яку цінність один для одного несуть і що варто у їхніх стосунках переосмислити:

"Ми з ним вирішили, що по особистих моментах візьмемо маленький тайм-аут. Ми не будемо говори ти зараз про нас. Нам треба щось переосмислити, пережити".