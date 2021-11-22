Відома українська співачка Наталка Карпа вже 5 років перебуває у шлюбі з Євгеном Тєрєховим. Однак зараз стосунки зірки з чоловіком перебувають під загрозою.
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Наталка Карпа про кризу у шлюбі
Виконавиця зізналась, що зараз сім'я перебуває у непростій ситуації.
Я прямо зараз скажу, що переживаємо нелегкий етап у стосунках. Я знову відчула, що таке броня. Я знову почала її витягувати, щоб захистити серце від чергового удару ножем,
– поділилась співачка.
Наталка Карпа утрималась від деталей. Однак вона зазначила, що тему проблем у шлюбі вона висвітлила у своїх композиціях.
"Слухайте пісні. Там дуже багато сказано. Додам таку маленьку ремарочку, що я з тих жінок, яка до останнього боротиметься і воюватиме за свою родину. Що б там не було", – розповіла зірка.
Наталка Карпа з чоловіком і донькою / Фото з інстаграму Наталки Карпи
Що відомо про шлюб Наталки Карпи
- Наталка та Євген познайомилися на концерті для ветеранів АТО. Чоловік зізнавався, що з першого погляду відчув симпатію до співачки. Ввечері після концерту вони повечеряли разом, а Карпа запропонувала чоловіку відвідати Львів.
- Пара зустрілась знову тільки через декілька місяців. 1 січня Євген приїхав до Львова, а там дізнався, що Наталка – самотня. Вночі 14 лютого Тєрєхов зробив артистці пропозицію. Він освідчився у коханні на сцені та подарував співачці величезний букет білих троянд.
- Через 3 роки після одруження знаменитість завагітніла. Наприкінці грудня 2019 року Наталка народила дівчинку Злату, якій скоро буде 2 роки.