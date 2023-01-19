Військовий Євген Терехов, з позивним "Титановий Джексон", висловився про особисте життя, про що говорить вкрай рідко. Зокрема, він відповів на чутки про розлучення зі співачкою Наталкою Карпою.
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Євген Терехов про чутки про розлучення
Про це історія мовчить. Я вважаю недоцільно про це говорити. Особисте виносити на люди – це дуже непристойно. Щоб люди мали про що поговорити?
– поділився військовий.
Євген Терехов додав, що він підтримує зв'язок із зірковою дружиною. У них є спільна дитина Злата, тож разом подружжя, чи ні, їм потрібно спілкуватись.
"Ми підтримуємо зв'язок. Ми спілкуємось, вона є дуже доброю мамою для нашого дитяти. Разом – не разом, але це наше дитя. І поки тато рятує країну, вона займається донькою. І поки донька ще не може належним чином спілкуватися, вона тільки формується в цьому, то доводиться всі забаганки дитини обговорювати з мамою. Тому так відповім".
Карпа з сім'єю / Фото з інстаграму зірки
Чутки про розлучення Наталки Карпи з чоловіком
- У листопаді 2021 року Наталка Карпа зізналась про непростий етап у стосунках з чоловіком, що почався після народження доньки Злати. Але вона додала, що боротиметься за свою сім'ю до кінця.
- Згодом артистка розповіла, що подружжя взяло тайм-аут. Напередодні вторгнення вони були порізно, а вже після 24 лютого Євген Терехов став на захист України.
- У квітні Євген Терехов неоднозначно відповів на запитання, чи хоче бути разом з Наталкою Карпою: "Я по-своєму дякую Наталці за ту підтримку, яку отримую від неї. Наразі в мене війна".