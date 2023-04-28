Про смерть артиста повідомив його знайомий Антон Слєпухін. Володимиру було лише 65 років. Станом на 14:00 відомо, що внаслідок обстрілу Умані загинуло 15 людей, серед них 3 дитини.
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Володимир Макаровський виступав у рок-гурті "Фокстрот", був талановитим вокалістом та гітаристом. Повідомляється, що він загинув вже в лікарні, куди його доправили після обстрілу багатоповерхівки.
Володимир Макаровський загинув внаслідок удару по будинку в Умані / Фото з соцмереж
Антон Слєпухін наголосив, що для нього Володимир був найфірмовішим рокером зі "стареньких", якого він знав.
Саме він дав мені зрозуміти, як можна і потрібно виконувати якісний рок англійською мовою… Народився тільки не там, де треба. Можу, не покрививши душею, порівняти його з багатьма західними вокалістами. Помер теж не там, де треба. У заповідному місці, в Умані, від прильоту й**них визволителів,
– заявив він.
Мешканці Миколаєва, які знали музиканта, вшановують пам'ять Володимира Макаровського та діляться відео з виступів.
У коментарях українці висловлюють співчуття:
- "Тяжко прощатися з такою людиною. Він був і вчителем, і другом, і прикладом багато в чому. Стільки планів було, стільки музики хорошої написано. Він альбом такий класний писав, справді видатний. Нам його дуже не вистачатиме", – пишуть у коментарях.
- "До нього завжди можна було зайти в гості, попити чаю та поговорити про музику. Він завжди ділився з нами, молодими рокерами, усім, що вмів і знав... Справжній Музикант, справжня Людина... Талант... Учитель".
- "Світла пам'ять Вові, щира подяка за ті дива, які він нам дарував".
- "Дуже боляче отримувати такі новини. Найталановитішою була людина, серед миколаївських музикантів його ще довго пам'ятатимуть!"
- "Дуже класний дядько. Світла пам'ять".
До слова, російські військові вночі 28 квітня вперше з 9 березня масовано атакували Україну. Всього терористичні війська Росії випустили по нашій країні 23 крилаті ракети. Ціллю окупантів стала цивільна інфраструктура, зокрема в Умані та Дніпрі.