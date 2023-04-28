Вночі 28 квітня росіяни атакували міста України дронами та ракетами. Були влучання у житлові будівлі. 24 Канал зібрав реакції зірок, яким теж довелося прокинутись від тривог.
До теми Атака по Дніпру: загинула молода жінка і дитина, є багато постраждалих
Володимир Остапчук
Окупанти влучили у багатоповерхівку в Умані – рідне місто шоумена, де живуть його батьки. Він запевнив, що з рідними все гаразд.
Я повз цей будинок у школу ходив. Дякую за підтримку, з батьками все добре. Мешканці міста знають, що це за будинок, але прошу, зберігайте інформаційну гігієну. У цьому будинку раніше жило 4 моїх однокласники. Я в ньому сто разів був. Це просто "мій район".
Володимир Остапчук про ракетну атаку / Фото з інстаграму Остапчука
Ксенія Мішина
Акторка емоційно відреагувала на нічні обстріли. "Ранок починається з цього. Житловий будинок, 4 ранку, ворог не зраджує собі".
Зірки про нічний обстріл / Фото з інстаграм-сторіз
Тіна Кароль
Співачка показала, як виглядає сьогоднішній ранок в Україні.
Зірки про нічний обстріл / Фото з інстаграм-сторіз
Маша Єфросиніна
Ведуча показала, як переживала ракетну атаку в коморі, що слугувала за укриття. "У мене вже немає слів", – лаконічно висловилась Маша.
Маша Єфросиніна про атаку / Фото з інстаграм-сторіз
Надя Дорофєєва
Співачка коротко охарактеризувала окупантів та поділилась ранковими новинами.
Зірки про нічний обстріл / Фото з інстаграм-сторіз
Христина Решетник
"Горіти в пеклі вам усім, росіяни".
Зірки про нічний обстріл / Фото з інстаграм-сторіз
Ілона Гвоздьова
Танцівниця прокинулась від моторошних звуків та свисту ракет.
Зірки про нічний обстріл / Фото з інстаграм-сторіз
Jerry Heil
"Коли перше, що зробила зранку – відкрила новини", – поділилась зірка емоціями.
Зірки про нічний обстріл / Фото з інстаграм-сторіз
Також українські зірки без коментарів поширюють фото й відео наслідків цинічних обстрілів.
Зірки про нічний обстріл / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про ракетну атаку
- Повітряна тривога зазвучала близько 4 ранку. Росіяни атакували територію країни з літаків стратегічної авіації Ту-95 району Каспійського моря.
- Окупанти влучили в багатоповерхівку в Умані, на місці працюють рятувальники та медики. Поки що відомо про 6 загиблих і щонайменше 17 поранених.
- Є влучання у будинок в Дніпрі, де загинула молода жінка і трирічна дитина. На Київщині в місті Українка уламки ракети також влучили в багатоповерхівку.
- Варто зауважити, українські сили ППО спрацювали на відмінно: знищили 21 з 23 крилатих ракет та ще 2 безпілотники.