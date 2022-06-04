Донька Гаррі та Меган святкує перший день народження: чи привітала її королівська сім'я

14:31

На платиновий ювілей Єлизавети ІІ з'їхалася вся родина, навіть онук Гаррі з Меган Маркл і дітьми. У п'ятницю, 3 червня, Її Величність познайомилася з донькою пари Лілібет, а 4 червня крихітка святкує свій перший день народження.