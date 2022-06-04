Донька Гаррі та Меган святкує перший день народження: чи привітала її королівська сім'я

4 червня 2022 , 14:31
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На платиновий ювілей Єлизавети ІІ з'їхалася вся родина, навіть онук Гаррі з Меган Маркл і дітьми. У п'ятницю, 3 червня, Її Величність познайомилася з донькою пари Лілібет, а 4 червня крихітка святкує свій перший день народження.

У червні Меган Маркл і принц Гаррі вперше привезли доньку Лілібет до Великої Британії, і її нарешті побачила прабабуся Єлизавета ІІ та інші члени королівської сім'ї. Тож ані Її Величність, ані принц Чарльз з Каміллою, ані Кейт Міддлтон з принцом Вільямом не оминули увагою день народження дівчинки. 

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Королівська сім'я вітає Лілібет з днем народження

  • Найпершою Лілібет привітала прабабуся Єлизавета ІІ. У твіттері королівської родини від її імені лаконічно написали: "Вітаємо Лілібет з першим днем народження". 
  • Слідом за Її Величністю до доньки Меган Маркл і принца Гаррі звернувся дідусь принц Чарльз з дружиною герцогинею Каміллою. "Вітаємо Лілібет з першим днем народження сьогодні", – йдеться у твіттері Кларенс-хаус. 
  • Герцоги Кембриджські – Кейт Міддлтон і принц Вільям – теж долучилися до привітань публічно і теж у твіттері: "Вітаю з днем народження Лілібет, якій сьогодні виповнюється рік". 

Нагадаємо, ані Лілібет, ані її старший брат Арчі не засвітилися на публіці під час військового параду Trooping the Color біля Букінгемського палацу. Їхніх батьків принца Гаррі та Меган Маркл не було навіть на балконі, за авіашоу подружжя спостерігало з палацового вікна, але без дітей.

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Як Меган і Гаррі святкуватимуть перший рік доньки

  • За інформацією інсайдерів, день народження Лілібет святкуватимуть у котеджі Фрогмор, що біля Віндзорського замку. Саме в ньому пара жила до того, як зреклася королівських обов'язків і переїхала до США. 
  • Заради сімейного торжества королева Єлизавета ІІ навіть пропустить кінні перегони, заплановані на 4 червня на іподромі Епсома Даунса. Це втретє за всю історію правління Її Величність не з'явиться на змаганнях. 
  • Однак, як пише Metro, Меган і Гаррі "хочуть бути якомога скромнішими під час цієї поїздки", аби не затьмарити святкування ювілею Єлизавети ІІ на троні. Тож фото зі святкування чекати не варто. 
Автор: Марина Джура