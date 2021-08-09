Розрив Мішиної та Еллерта став однією з найобговорюваніших подій за останній час. Прихильники сподівалися, що вони відновлять стосунки, проте, схоже, що Ксенія та Олександр розійшлися назавжди.

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Ксенія Мішина про самотність

Акторка часто ділиться думками в інстаграм-дописах. Після публічного розриву вона вирішила розповісти, що думає про самотність: "Байдужих немає. Хтось біжить від нього і намагається заткнути будь-яку секунду спілкуванням. Неважливо з ким, неважливо для чого, аби не дивитися в ту частину себе, яка починає привертати увагу, як тільки ти залишаєшся сам на сам з собою".

Колись я також боялася цього моменту. Сама. Але чим більше в моєму житті з'являлося людей, які давали мені щиру любов, не обов'язково до мене, а до природи, Бога, інших, тим легше ставало переживати ці моменти,

– розповіла Ксенія.

Згодом Мішина зрозуміла, що самій бути не так вже й погано. Її лякали холодом стін і відразливою відсутністю, але вона не відчуває страху: "Значить, це прекрасне, м'яке, велике ліжко лише для мене. Не погано. Тиша. Слухаю її. Ей, самотність, а ти не такий монстр, яким я раніше уявляла тебе, яким тебе нав'язує суспільство".

"Самотність страшна лише для того, хто настільки зрадив себе, що впевнений, що ніхто більше ніколи не захоче сісти поряд і розділити їжу. Вона страшна тоді, коли зневірився, зачерствів настільки, що вже не віриш в те, що коли-небудь ще зустрінеш когось зі своєї зграї, того хто пахне близькістю і цікавою бесідою.

У самотності народжується творчість. В самотності народжуєшся ти. Хоча в ній ти й помираєш. Але все-таки, саме в самотності починаєш чути когось, хто більше, ніж ти звик думати про себе. Когось цікавішого. Він не боїться засудження й обговорення. Цей хтось абсолютно вільний. Я так рада пізнати й обожнювати цю частину себе", – написала Ксенія.

Історію кохання Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта, яка розпочалася на проєкті "Холостячка" і закінчилася через півтора року після фіналу, читайте тут.