Пользователи инстаграма неспроста обращаются к дочери Александра Эллерта. Все потому, что Эля быстро подружилась со звездной избранницей отца Ксенией Мишиной. Вместе с сыном "Холостяки" Платоном они летали в Доминикану и путешествовали по Украине.

К теме Ксения Мишина после расставания с Эллертом рассказала об одиночестве

Юморист проводил день с дочкой и разрешил фолловерам задавать ей вопросы. Безусловно, без упоминания о Ксении Мишине не обошлось. Поклонник Эллерта написал: "Эля, помири папу с Ксю". На такую просьбу девочка отреагировала достаточно эмоционально.

Смешно. Смешно, очень смешно! Я ничего не решаю. Это их жизнь, я тут ни при чем. Спасибо,
– заявила девочка.

Александр Эллерт загадочно улыбался, а потом поблагодарил дочь, что "хотя бы она это понимает". Сам он отказывается комментировать расставание с "Холостячкой".

Реакция дочери Эллерта на просьбу примирить папу с Мишиной: смотрите видео онлайн

Расставание Ксении Мишиной и Александра Эллерта

  • Перед отпуском в Крыму Ксения Мишина объявила, что они с Эллертом больше не пара. Она заявила, что год в отношениях с юмористом был для нее драматичным, она больше не может предавать себя и своего сына.
  • Победитель "Холостячки" неоднозначно прокомментировал расставание с Мишиной, опубликовав определение жанра драма на личной странице в инстаграме.
  • Через два дня после эмоционального сообщения Мишиной о расставании он приехал в оккупированный Крым, где та отдыхала с сыном. Встретился ли Эллерт с актрисой – неизвестно, однако они оба находились в Ялте.
  • Ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник, наблюдавший за их историей любви, утверждает, что Эллерт с Мишиной очень эмоциональны, поэтому и разошлись. Он посоветовал эксам быть сдержаннее.