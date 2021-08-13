Пользователи инстаграма неспроста обращаются к дочери Александра Эллерта. Все потому, что Эля быстро подружилась со звездной избранницей отца Ксенией Мишиной. Вместе с сыном "Холостяки" Платоном они летали в Доминикану и путешествовали по Украине.

К теме Ксения Мишина после расставания с Эллертом рассказала об одиночестве

Юморист проводил день с дочкой и разрешил фолловерам задавать ей вопросы. Безусловно, без упоминания о Ксении Мишине не обошлось. Поклонник Эллерта написал: "Эля, помири папу с Ксю". На такую просьбу девочка отреагировала достаточно эмоционально.

Смешно. Смешно, очень смешно! Я ничего не решаю. Это их жизнь, я тут ни при чем. Спасибо,

– заявила девочка.

Александр Эллерт загадочно улыбался, а потом поблагодарил дочь, что "хотя бы она это понимает". Сам он отказывается комментировать расставание с "Холостячкой".

Реакция дочери Эллерта на просьбу примирить папу с Мишиной: смотрите видео онлайн

Расставание Ксении Мишиной и Александра Эллерта