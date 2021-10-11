Все сталось через те, що вона одного разу побачила на телебаченні виступ "Вечірнього кварталу" і з того часу була переконана, що Володимир Зеленський – її тато.

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Моя донька деякий час була впевнена, що її батько – Володимир Олександрович Зеленський. Коли малій було три роки, вона дивилася телевізор, я показував їй себе. Хотілося, щоб вона раділа, що тато працює на телебаченні. Але мене вона чомусь не запам'ятовувала. Коли одного разу включили "Вечірній квартал", донька показала пальчиком і сказала: "Тато!" Так тривало деякий час... Зараз у нас вже все добре (Усміхається),

– каже Танкович.

Донька коміка, Олександра, в цьому році пішла в перший клас. Дівчинці в школі подобається, хоча звикає поступово.

"Ми виховуємо дитину так, щоб вона завжди була готова до змін в житті. Хвилювалися з приводу школи. І досі переживаємо. Оскільки вона така ж, як і я, і її мама – інтроверт. Взагалі, основа виховання, мені здається, просто любити дитину. А далі вона сама все піде і підкаже, що робити. У мене ж немає дітей, яким вже 30 років, і можна сказати: "Дивіться, яка краса вийшла" (Сміється), – додав Дмитро.



Дмитро Танкович з сім'єю / Фото СТБ