Дмитро Монатік рідко ділиться з публікою сімейними кадрами. Та в особливий для сина день він опублікував допис, який розлучив підписників.

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Монатік привітав сина з днем народження

Артист на відео показав Данила, якого запитав: "Ким ти хочеш стати у майбутньому?". Хлопчик спершу задумався, а потім відповів: "Татом". Саме ця відповідь неабияк зворушила співака.

Текст публікації Монатіка:

Сьогодні ти вже хочеш бути художником, мультиплікатором, а часто лікарем. Так цікаво, до яких ще професій у тебе виникне жага. Але тоді, в час твого 4-річного інтерв'ю, ти сказав слова, які я переслуховую, коли дуже важко. Так буває… Часто…

Розумію, відео занадто особисте, але сьогодні хочу поділитися цим моментом, пообіцяти тобі й собі зробити все, що в моїх силах, щоб ти ніколи не хотів забрати ці слова назад. Щоб тобі ніколи не було соромно за них. Щоб, коли ти будеш у моєму сьогоднішньому віці, твій син відповів тобі так само, а донька, щоб сказала, що шукає кохання, такого ж доблесного чоловіка, як її батько.

Я так тобі цього бажаю! Так мрію побачити це на власні очі, почути власними вухами. Ти – найкращий старший брат, якого лише можна бажати. Залишайся таким все життя! Люблю тебе з Платоном до неможливості сильно. Ірино, люблю тебе і дякую за ці дива!

З шостим днем народження, Даню! Прийде час і ти будеш чудовим батьком, а поки що насолоджуйся дитинством, а я продовжу вчитися відповідати твоїм дитячим бажанням…

Дружина Монатіка також оприлюднила миловидний ролик. Ірина показала, як Данило годував маленького Платона з пляшечки.

"У цьому відео весь наш Данічка. Найкращий у світі старший брат! Такий добрий, турботливий, світлий. Неймовірно люблю тебе і Платона. З днем народження, наш скарбе!", – написала зіркова матуся.