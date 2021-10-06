Ще 14 вересня доньці переможниці "Танців з зірками" Санти Дімопулос виповнилося 2 роки. Зіркова матуся та батько Ігор Кучеренко влаштували для доньки Софії неймовірний день народження.

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День народження доньки Санти Дімопулос

Знаменитість показала двохвилинне відео, де зібрала найяскравіші моменти з казкової вечірки. Її організували на величезній території просто неба. З іменинницею можна було сфотографуватися на тлі кількох фотозон, та найбільше вражала золотиста фотозона з кульками.

Привітати доньку Санти Дімопулос прийшов її старший брат від шлюбу з Джеджулою, друзі зірки, а також зіркові колеги, наприклад, Катерина Кухар з дітьми.

Діти мали можливість взяти участь у неймовірній кількості розваг – малювати графіті, спостерігати за майстер-класами, проводити експерименти, гратися з аніматорами у костюмах героїв мультфільмів.

Свято завершилося дегустуванням двоярусного торта, прикрашеним мініфігуркою у вигляді іменинниці Софії, а також шоу мильних бульбашок, за яким спостерігали усі гості.

День народження Софії. Дякую всім, хто брав участь у нашому святі,

– підписала ролик співачка.

Казкове відео з дня народження 2-річної Софії зібрало понад 14 тисяч переглядів. У коментарях шанувальники ділилися враженнями від ролика:

"Лялечка";

"Це чарівно! Дуже класно дарувати дітям такі круті свята";

"Найкращі побажання Софійці";

"Чудово! Як же весело";

"Щастя малечі";

"Солодка дівчинка, прямо чудо";

"Яке красиве свято";

"Яка милість! Щастя Софії".

Зазначимо, нещодавно вечірку до дня народження доньки влаштувала модель Джіджі Хадід та її коханий Зейн Малік. Вони декорували дім та подвір'я великими кульками та підготували багатоярусний оригінальний торт.