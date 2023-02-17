Шоумен розповів у соцмережі, що діти у школі не порозумілися через політичну та військову ситуацію між Україною та Росією. Про скандал Анатоліч дізнався від директорки школи.

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У школі також повідомили, що його донька показувала середній палець хлопцеві із Росії.

Його старша донька розповіла про сварку з хлопчиком з країни-агресора. За її словами, вона зізналася йому, що сиділа у бомбосховищах та чула вибухи від російських атак. Проте, як додала дівчинка, хлопчик відповів на це неоднозначно.



Цікаво, що Анатоліч дозволяє дівчаткам у довільній формі донести свою думку, якщо інші діти не розуміють, що Росія – це країна-агресор.

"Лола, ти така гарна дівчинка в мене виросла., але неслухняна – поскаржився на тебе директор школи, що ти ф*ки тицяла хлопчику з Росії. Що ти сварилася з цим хлопчиком. Я дозволяю, якщо він говорив щось погане про Україну, то, звичайно, ти маєш відповідати", – сказав Анатолій Анатоліч дочці на відео.



Анатоліч також пояснив, що конфлікт у школі вже забутий. Але батьки хлопчика попросили директора школи, щоб політичні питання більше не порушувалися у класі.

Російська сім'я не захотіла поговорити з родиною телеведучого та не намагалися налагодити з ними контакт. Анатоліч додав, що росіяни – не біженці й давно мешкають у Франції.

"Мої діти були єдиними українцями, які навчалися в цій школі. Лола в класі показувала відео про Україну, і всі були в шоці, яка наша країна гарна, і що зараз там відбувається, що переживають наші діти", – написав радіоведучий.

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