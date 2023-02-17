Шоумен розповів у соцмережі, що діти у школі не порозумілися через політичну та військову ситуацію між Україною та Росією. Про скандал Анатоліч дізнався від директорки школи.
До теми Акторка Енн Гетевей підтримала Україну та назвала Зеленського "героєм нашого часу"
У школі також повідомили, що його донька показувала середній палець хлопцеві із Росії.
Його старша донька розповіла про сварку з хлопчиком з країни-агресора. За її словами, вона зізналася йому, що сиділа у бомбосховищах та чула вибухи від російських атак. Проте, як додала дівчинка, хлопчик відповів на це неоднозначно.
Цікаво, що Анатоліч дозволяє дівчаткам у довільній формі донести свою думку, якщо інші діти не розуміють, що Росія – це країна-агресор.
"Лола, ти така гарна дівчинка в мене виросла., але неслухняна – поскаржився на тебе директор школи, що ти ф*ки тицяла хлопчику з Росії. Що ти сварилася з цим хлопчиком. Я дозволяю, якщо він говорив щось погане про Україну, то, звичайно, ти маєш відповідати", – сказав Анатолій Анатоліч дочці на відео.
Анатоліч також пояснив, що конфлікт у школі вже забутий. Але батьки хлопчика попросили директора школи, щоб політичні питання більше не порушувалися у класі.
Російська сім'я не захотіла поговорити з родиною телеведучого та не намагалися налагодити з ними контакт. Анатоліч додав, що росіяни – не біженці й давно мешкають у Франції.
"Мої діти були єдиними українцями, які навчалися в цій школі. Лола в класі показувала відео про Україну, і всі були в шоці, яка наша країна гарна, і що зараз там відбувається, що переживають наші діти", – написав радіоведучий.
Як сім'я Анатоліча переживала війну
- Анатолій Анатоліч, його дружина Юла та троє дітей зустріли 24 лютого у Києві, але згодом через обстріли виїхали в Кагарлик.
- У березні шоумену вдалось вмовити сім'ю убезпечитись, тож усі вони виїхали за кордон у Францію. Там вони облаштували побут, дівчата пішли до школи. До вересня родина мала статус тимчасових біженців та отримувала фінансову допомогу.
- Спочатку Анатоліча критикували через те, що він виїхав за кордон, хоч він і пояснював, що допомагає дружині з дітьми. Та в червні він вже показався в Україні.
- Інколи шоумен виїжджає з країни та провідує рідних. Востаннє це було на зимові свята – Анатоліч робив з дружиною та дітьми кілька фото та зізнався, що хоче забрати родину додому. “Цієї весни планую повернути родину до Києва. 2023 рік буде роком нашої перемоги. Впевнений в цьому”, – сказав він.