Шоумен рассказал в соцсети, что дети в школе не нашли общий язык из-за политической и военной ситуации между Украиной и Россией. О скандале Анатолич узнал от директора школы.

К теме Актриса Энн Гетевей поддержала Украину и назвала Зеленского "героем нашего времени"

В школе также сообщили, что его дочь показывала средний палец парню из России.

Его старшая дочь рассказала о ссоре с мальчиком из страны-агрессора. По ее словам она призналась ему, что сидела в бомбоубежищах и слышала взрывы от российских атак. Однако, как добавила девочка, мальчик ответил на это неоднозначно.



Интересно, что Анатолич позволяет девочкам в произвольной форме донести свое мнение, если другые дети не понимают, что Россия – это страна-агрессор.

"Лола, ты такая красивая девочка у меня выросла, но непослушная – пожаловался на тебя директор школы, что ты ф*ки тыкала мальчику из России. Что ты ссорилась с этим мальчиком. Я разрешаю, если он говорил что-то плохое об Украине, то, конечно, ты должен отвечать", – сказал Анатолий Анатолич дочери на видео.



Анатолич также объяснил, что конфликт в школе уже забыт. Но родители мальчика попросили директора школы, чтобы политические вопросы больше не поднимались в классе.

Российская семья не захотела поговорить с семьей телеведущего и не пыталась установить с ними контакт. Анатолич добавил, что россияне – не беженцы и давно живут во Франции.

"Мои дети были единственными украинцами, которые учились в этой школе. Лола в классе показывала видео об Украине, и все были в шоке, какая наша страна хорошая, и что сейчас там происходит, что переживают наши дети", – написал радиоведущий.

Как семья Анатолича переживала войну