Гетевей прокоментувала появу Зеленського на кінофестивалі. За її словами, Берлінале – ще один доказ того, що вся планета прагне до миру.
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Вона навіть назвала Зеленського героєм нашого часу.
Я просто хочу висловити свою подяку кінофестивалю за включення в програму героя нашого часу. І за можливість посилити меседж України, який є загальним прагненням до миру,
– відповіла Енн Гетевей.
Акторка зазначила, що є багато тих, хто бажає миру у цій нинішній складній ситуації.
Акторка Енн Гетевей назвала Зеленського "героєм нашого часу": відео
Додамо, що інші зірки, серед яких, зокрема, режисер Стівен Спілберг, музикант Боно та актори Фань Бінбін, ледве стримували сльози, коли говорив Президент України.
До слова, Володимир Зеленський у своєму виступі заявив, що у такі часи мистецтво не може бути нейтральним, оскільки культура обирає сторону. І коли мистецтву байдуже, рупори зла лунають гучніше та переконливіше.