Гетевей прокоментувала появу Зеленського на кінофестивалі. За її словами, Берлінале – ще один доказ того, що вся планета прагне до миру.

До теми "Дякуємо, Лео": Ді Капріо зробив внесок у Фундацію Олени Зеленської

Вона навіть назвала Зеленського героєм нашого часу.

Я просто хочу висловити свою подяку кінофестивалю за включення в програму героя нашого часу. І за можливість посилити меседж України, який є загальним прагненням до миру,

– відповіла Енн Гетевей.

Акторка зазначила, що є багато тих, хто бажає миру у цій нинішній складній ситуації.

Акторка Енн Гетевей назвала Зеленського "героєм нашого часу": відео



Додамо, що інші зірки, серед яких, зокрема, режисер Стівен Спілберг, музикант Боно та актори Фань Бінбін, ледве стримували сльози, коли говорив Президент України.

Цього року фестиваль Берлінале-2023 присвячений повномасштабному вторгненню Росії та протестам в Ірані. Всі фільми, які підтримують уряди Ірану та Росії, заборонені.

До слова, Володимир Зеленський у своєму виступі заявив, що у такі часи мистецтво не може бути нейтральним, оскільки культура обирає сторону. І коли мистецтву байдуже, рупори зла лунають гучніше та переконливіше.