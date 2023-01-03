Український ведучий Анатолій Анатоліч подбав про безпеку сім'ї ще на початку війни. Спершу вони виїхали з Києва, а потім вирушили до Франції. Хоч через кілька місяців Анатоліч повернувся додому, його діти й дружина залишаються за кордоном.
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Коли сім'я Анатоліча повернеться додому
На зимові свята шоумен поїхав до сім'ї у Францію. Він зробив з дружиною та дітьми кілька фото, а також зізнався, що хоче забрати родину додому.
Я ці дні зі своєю родиною, але вже скоро додому. Цієї весни планую повернути родину до Києва. 2023 рік буде роком нашої перемоги. Впевнений в цьому,
– поділився Анатолій Анатоліч.
Анатолій Анатоліч про сім'ю / Фото з інстаграм-сторіз Анатоліча
Анатолій Анатоліч про сім'ю / Фото з інстаграм-сторіз Анатоліча
Як сім'я Анатоліча переживала війну
- Анатолій Анатоліч, його дружина Юла та троє дітей зустріли 24 лютого у Києві, але згодом через обстріли виїхали в Кагарлик.
- У березні шоумену вдалось вмовити сім'ю убезпечитись, тож усі вони виїхали за кордон у Францію. Там вони облаштували побут, дівчата пішли до школи. До вересня родина мала статус тимчасових біженців та отримувала фінансову допомогу.
- Анатоліча не раз критикували через те, що він виїхав за кордон, хоч він і пояснював, що допомагає дружині з дітьми. Та в червні він вже показався в Україні. Інколи шоумен виїжджає з країни за посвідченням багатодітного батька та провідує рідних.