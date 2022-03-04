Про те, що він і його сім'я у безпеці Анатолій Анатоліч розповів у своєму інстаграмі. Чоловік заявив, що вони знаходяться в Україні і нікуди не збираються втікати.

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Ми в Україні, у Київській області, недалеко від Києва. Ми нікуди не їдемо і я лишаюсь тут. Моя родина зі мною,

– повідомив ведучий.

Зірка "Ранку з Україною" поділився, що перебуває разом із рідними у місті Кагарлик, що за 80 кілометрів від столиці. Анатоліч сказав, що туди вони мусили перебратись після того, як три доби провели у підвалі свого будинку під Вишгородом.



Анатолій Анатоліч сказав, що не збирається покидати Україну / Скриншот з інстаграму

Телеведучий розповів, що йому, його дружині і трьом дітям – донькам Алісі, Лоліті й сину Нілу виділили кімнаті у звичайному будинку. Також чоловік сказав, що пропонував дружині Юлії брати дітей і тікати у Польщу, звідки б вони могли вилетіти до США. Проте, кохана ведучого відмовилась і залишилась із ним.



Анатолій Анатоліч з сім'єю / Фото з інстаграму

Раніше, Анатолій Анатоліч оприлюднював відео, як його діти ховаються у підвалі від обстрілів. Ведучий заявив, що не пробачить цього "русскому миру".

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