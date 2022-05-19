Лише через півтора тижня після того, як Боно та Едж з U2 покинули Україну, керівник Офісу президента Андрій Єрмак зізнався, що теж бачився і спілкувався з легендарними музикантами. Фото з зустрічі він опублікував у своєму телеграмі.

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Андрій Єрмак про зустріч з Боно з U2

Невідомо, коли рокери встигли приїхати на Банкову – до чи після візити в Бучу та концерту в метро, однак очевидно, що їхня зустріч з Андрієм Єрмаком була теплою. Як заявив очільник Офісу президента, вони з Боно обговорювали лише гуманітарні проблеми.

Ми зустрілися з легендарним музикантом та філантропом в Офісі президента, де обговорили гуманітарні питання. Боно підтримує Україну у нашому цивілізаційному протистоянні з РФ, допомагає нашим людям. Україна має дуже гарних друзів,

– наголосив політик.

Він додав, що лідер U2 захоплюється свободолюбивими українцями. Крім того, за словами Єрмака, Боно пообіцяв приїхати в мирну Україну з концертами.

"Домовились також, що майбутні концерти U2 будуть у наших мирних містах після завершення війни", – написав керівник Офісу президента. Це може бути перший великий виступ ірландського гурту в нашій країні.

Андрій Єрмак з Боно з U2 в Офісі президента / Фото з телеграм-каналу

Нагадаємо, Боно з U2 – не перша світова зірка, з якою спілкувався Андрій Єрмак. Він також мав відеодзвінок з Анджеліною Джолі, коли та відвідувала Львів. В Україну вона, як і рокер, приїжджала за ініціативи Зеленського United24.

Чому Боно з U2 приїжджав в Україну

Боно та Едж з U2 приїхали в Україну на запрошення Зеленського, адже, за словами Олександра Ткаченка, готові підтримати будь-яке наше прохання.

Рокери виступили для українців на станції "Хрещатик" у Києві. Вони співали для волонтерів, військових і тих, хто в той час випадково опинився в метро. Хіт Stand by me Боно заспівав з лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. Як з'ясувалося, ірландець сам зателефонував йому й запропонував дует.

Перед концертом у метро учасники U2 відвідали звільнені від російських окупантів Бучу та Ірпінь. Вони дізналися про звірства рашистів, вбитих мирних жителів і на власні очі побачили наслідки російського вторгнення на Київщину.

Повний текст публікації Андрія Єрмака:

Не так давно Боно з U2 був у Києві і давав чудовий концерт у столичному метро для всіх охочих. Ми зустрілися з легендарним музикантом та філантропом в Офісі президента, де обговорили гуманітарні питання. Боно підтримує Україну у нашому цивілізаційному протистоянні з РФ, допомагає нашим людям.



Він захоплюється українцями, для яких свобода – найважливіша цінність. Домовились також, що майбутні концерти U2 будуть у наших мирних містах після завершення війни. Україна має дуже гарних друзів.