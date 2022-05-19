Спустя полторы недели после того, как Боно и Эдж из U2 покинули Украину, руководитель Офиса президента Андрей Ермак признался, что тоже виделся и общался с легендарными музыкантами. Фото со встречи он опубликовал в телеграме.

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Андрей Ермак о встрече с Боно с U2

Неизвестно, когда рокеры успели приехать на Банковую – до или после визита в Бучу и концерта в метро, однако очевидно, что их встреча с Андреем Ермаком была теплой. Как заявил глава Офиса президента, они с Боно обсуждали только гуманитарные проблемы.

Мы встретились с легендарным музыкантом и филантропом в Офисе президента, где обсудили гуманитарные вопросы. Боно поддерживает Украину в нашем цивилизационном противостоянии с РФ, помогает нашим людям. Украина имеет очень хороших друзей,

– подчеркнул политик.

Он добавил, что лидер U2 восхищается свободолюбивыми украинцами. Кроме того, по словам Ермака, Боно пообещал приехать в мирную Украину с концертами.

"Договорились также, что предстоящие концерты U2 будут в наших мирных городах после завершения войны", – написал руководитель Офиса президента. Это может быть первое крупное выступление ирландской группы в нашей стране.

Андрей Ермак из Боно из U2 в Офисе президента / Фото с телеграм-канала

Напомним, Боно из U2 – не первая мировая звезда, с которой общался Андрей Ермак. У него также был видеозвонок с Анджелиной Джоли, когда та посещала Львов. В Украину она, как и рокер, приезжала по инициативе Зеленского United24.

Почему Боно из U2 приезжал в Украину

Боно и Эдж из U2 приехали в Украину по приглашению Зеленского, ведь, по словам Александра Ткаченко, готовы поддержать любую нашу просьбу.

Рокеры выступили для украинцев на станции "Хрещатик" в Киеве. Они пели для волонтеров, военных и тех, кто случайно оказался в метро. Хит Stand by me Боно спел с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей. Как выяснилось, ирландец сам позвонил и предложил дуэт.

Перед концертом в метро участники U2 посетили освобожденные от российских оккупантов Бучу и Ирпень. Они узнали о зверствах рашистов, убитых мирных жителях и своими глазами увидели последствия российского вторжения на Киевщину.

Полный текст публикации Андрея Ермака:

Не так давно Боно из U2 был в Киеве и давал отличный концерт в столичном метро для всех желающих. Мы встретились с легендарным музыкантом и филантропом в Офисе президента, где обсудили гуманитарные вопросы. Боно поддерживает Украину в нашем цивилизационном противостоянии с РФ, помогает нашим людям.



Он восхищается украинцами, для которых свобода – самая важная ценность. Договорились также, что будущие концерты U2 будут в наших мирных городах после войны. У Украины очень хорошие друзья.