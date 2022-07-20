Все впирається в гроші, – Дмитро Ступка про розлучення та опіку над донькою

Український актор Дмитро Ступка розійшовся з дружиною на початку року. Він розповів, чи розірвав шлюб офіційно, і як бачиться з донькою.

Український актор Дмитро Ступка розповів, що після розлучення не ділив опіку над донькою з дружиною. Про це він повідомив 24 каналу.

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Ступка про розлучення з дружиною

Дмитро Ступка поділився, що йому не заборонили зустрічатися з донькою. Однак квитки до Лос-Анджелеса, де перебуває дівчинка, коштують чимало.

Ми не ділили опіку. Поліна не забороняє мені бачитися з Богданою. Єдине, все впирається в гроші. Долетіти з Маямі в Лос-Анджелес – це 5 годин і квитки коштують від 500 до 600 доларів. Якщо я маю нагоду або кошти дозволяють мені прилетіти, то звичайно, що я можу це зробити, – розповів актор.



Дмитро Ступка з донькою / Фото з інстаграму Дмитра Ступки

Також Дмитро Ступка додав, що офіційно їхній шлюб не розірваний. Цей процес все ще триває.

"Ще ні, бо в Україні війна. Документ про шлюб є в Поліни, а вона живе не в самому Лос-Анджелесі, там немає Міст Експрес. Зараз триває передача цього документу в Україну. Ми там все вирішили, немає ніяких претензій один до одного. Ми розлучимося та й все", – зізнався чоловік.

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